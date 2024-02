Formazioni Monza-Milan: dove vedere la partita in tv e streaming

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

In un match chiave per le ambizioni di classifica, il Milan cerca di proseguire il suo momento positivo affrontando il Monza in trasferta. La partita, in programma domenica 18 febbraio alle 20.45, è valida per la 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, attualmente terzi in classifica, puntano a ridurre il distacco dalla vetta, mentre il Monza mira a consolidare la propria posizione di metà classifica dopo una serie di risultati utili.

Formazioni Probabili

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, P. Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

Dove Vedere la Partita

Il confronto tra Monza e Milan sarà trasmesso in diretta da Dazn. Gli appassionati potranno seguire l'evento sia tramite smart TV compatibili con l'app Dazn, sia su dispositivi collegati a console come PlayStation 4/5 o Xbox, oltre a TimVision Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per lo streaming, sarà sufficiente accedere alla piattaforma Dazn.

Precedenti Monza-Milan

Il Milan arriva a questa sfida dopo tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, con l'obiettivo di mantenere il passo delle squadre in testa alla classifica. Dall'altra parte, il Monza, guidato da Palladino, ha dimostrato solidità nelle ultime uscite, raccogliendo cinque punti in tre partite, e cerca di sorprendere i più quotati avversari. Questo match rappresenta non solo un importante appuntamento sportivo ma anche un momento di grande significato emotivo, considerando i legami storici tra le dirigenze delle due squadre, con figure come Berlusconi e Galliani che hanno segnato la storia del calcio italiano.