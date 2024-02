Bochum-Bayern Monaco interrotta, il motivo: Palline da Tennis e proteste dei tifosi

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

Durante la 22ª giornata di Bundesliga, la partita tra Bochum e Bayern Monaco è stata temporaneamente sospesa a causa di una protesta dei tifosi. Al 21° minuto, con il Bayern in vantaggio per 1-0, i sostenitori hanno lanciato palline da tennis sul terreno di gioco, esprimendo il loro dissenso verso la decisione della federcalcio tedesca di avviare trattative con investitori esterni per la promozione dei diritti televisivi. Questo tipo di manifestazione è parte di una serie di proteste che hanno interessato diverse partite del campionato tedesco, con i tifosi che hanno utilizzato anche droni e monete di cioccolato come mezzi di espressione.

Il Bayern Monaco, guidato dall'allenatore Thomas Tuchel, sta attraversando un periodo difficile, con recenti sconfitte che hanno messo a rischio la sua posizione. La squadra, che si trova al secondo posto in Bundesliga, è stata criticata per la mancanza di convinzione e determinazione, come evidenziato dall'ex capitano Lothar Matthäus. Tuchel, tuttavia, ha sottolineato che la sconfitta in Champions League contro la Lazio è solo l'andata e che la squadra non è ancora fuori dalla competizione.

Le proteste dei tifosi tedeschi sono un segnale chiaro del loro malcontento verso i cambiamenti proposti dalla federcalcio, e la situazione potrebbe portare a ulteriori complicazioni per i vertici del calcio in Germania. Nel frattempo, le partite interrotte hanno richiesto significativi tempi di recupero, come nel caso del match tra Friburgo ed Eintracht Francoforte, che ha visto otto minuti di recupero nel primo tempo e una seconda interruzione nella ripresa.