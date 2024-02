Speciale Techetechetè: Omaggio a Mango e il trionfo di Angelina a Sanremo

di Paola Cammarota - sabato 17 febbraio 2024

La trasmissione "Techetechetè" su Rai 1 ha dedicato una puntata speciale al cantautore Mango, intitolata "Per riaverti pagherei", che è andata in onda sabato notte 17-18 febbraio alle 1:05. Questa edizione speciale ha incluso le esibizioni di Angelina Mango, figlia dell'artista, che ha recentemente vinto il Festival di Sanremo 2024. Nonostante l'orario tardivo, la scelta di trasmettere lo speciale a quell'ora è stata influenzata dal fatto che una versione precedente era già stata mostrata in prime time il 23 agosto 2023 e disponibile su Raiplay.

La puntata ha ripercorre la carriera di Mango, offrendo un viaggio emozionante attraverso i momenti più significativi conservati negli archivi Rai, arricchito dalle performance di Angelina, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione di "La Rondine" durante la serata delle cover a Sanremo. La sua vittoria al festival le ha anche garantito la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2024.

Mango, al secolo Giuseppe Mango, è stato un'icona del pop mediterraneo, con una carriera di 40 anni, 7 partecipazioni a Sanremo e 20 album pubblicati. È ricordato per il suo stile unico che ha fuso diversi generi musicali e per la sua tecnica vocale distintiva.

La programmazione di speciali in seconda serata o oltre non è un caso isolato, come dimostra anche la puntata dedicata a Maurizio Costanzo, prevista per il 20 febbraio alle 23:30, che segue l'incontro di calcio di Coppa dei Campioni tra Inter e Atletico Madrid. Questa scelta di programmazione è spesso influenzata dalla disponibilità di contenuti su altre piattaforme o dalla strategia di programmazione della rete.