La richiesta di giustizia di Yulia Navalnaya: Putin deve pagare

di Angelo Caputo - sabato 17 febbraio 2024

Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore russo Alexey Navalny, recentemente deceduto in una colonia penale nell'Artico russo, ha espresso un forte appello per la giustizia durante la Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. Rivolgendosi a un'audienza di leader e funzionari internazionali, ha sottolineato la necessità di tenere il presidente russo Vladimir Putin e il suo entourage responsabili per le sofferenze inflitte al suo paese, alla sua famiglia e a suo marito. Queste dichiarazioni arrivano in un momento di profondo lutto per Yulia, che ha appreso della morte del marito mentre si trovava in Germania. Nonostante la mancanza di conferme indipendenti sulla morte di Navalny al momento delle sue dichiarazioni, Yulia ha enfatizzato l'importanza di combattere contro il regime russo e ha promesso di non arretrare nella sua lotta per la giustizia.

La reazione del pubblico alla sua dichiarazione è stata una standing ovation, segno di ampio sostegno alla sua causa. Yulia ha anche condiviso l'ultimo messaggio d'amore ricevuto da Alexey, che sottolinea la profondità del loro legame nonostante la distanza e le difficoltà. Anche la madre di Navalny, Lyudmila Ivanovna, ha espresso il suo dolore, rifiutando le condoglianze e sottolineando la gravità della perdita subita.