Strage Famiglia Barreca: Il mistero dell'esorcismo di Altavilla Milicia

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Il tragico evento di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, ha scosso l'opinione pubblica italiana, portando alla luce una storia di fanatismo religioso culminata in una strage familiare durante un presunto esorcismo. Giovanni Barreca, un muratore di 54 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e due dei loro figli, Emanuel e Kevin, con la collaborazione di due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente.

La Strage di Altavilla Milicia

Il 16 febbraio 2024, la notizia della strage di Altavilla Milicia ha fatto il giro d'Italia. Giovanni Barreca, insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente, è accusato di aver ucciso tre membri della sua famiglia in un rito di esorcismo andato tragicamente storto. La famiglia Barreca era apparentemente convinta che il diavolo avesse preso possesso della loro casa e dei suoi abitanti, in particolare dei due figli maschi e della moglie di Barreca.

Le Vittime e gli Accusati

Le vittime di questa tragedia sono Antonella Salamone, Kevin ed Emanuel Barreca. Gli accusati, Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, sono stati arrestati e si trovano in carcere con l'accusa di triplice omicidio e soppressione di cadavere. Durante l'interrogatorio di garanzia, Barreca ha ribadito il suo affetto per la famiglia, nonostante le accuse a suo carico.

Il Contesto dell'Esorcismo

L'esorcismo, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato suggerito da Fina e Carandente, descritti come fanatici religiosi. Questi ultimi, conosciuti in una chiesa evangelica, avrebbero convinto Barreca della necessità di liberare la casa da presenze demoniache. Tuttavia, è importante sottolineare che gli esorcismi, nella tradizione cristiana, sono volti alla liberazione e non all'annientamento dell'indemoniato.

Le Indagini e le Reazioni

Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda. La sopravvivenza della figlia maggiore di Barreca, unica testimone degli omicidi, solleva ulteriori domande sul perché sia stata risparmiata. La comunità di Altavilla Milicia e l'opinione pubblica nazionale restano in attesa di risposte, mentre emergono dettagli sempre più inquietanti su questa tragedia familiare.