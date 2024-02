Patente digitale: come funziona e cosa cambia

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

La patente di guida in Italia sta per diventare digitale, un cambiamento significativo che segue l'evoluzione digitale di altri documenti come la Carta d'Identità. Questa transizione, prevista per giugno 2024, è una risposta all'appello dell'Unione Europea per uniformare le normative relative ai documenti di guida in tutto il continente. La patente digitale sarà accessibile tramite l'app IO, utilizzando SPID o CIE per l'accesso, e mira a velocizzare i controlli sul territorio, ridurre le multe per mancanza del documento fisico e combattere la falsificazione.

Introduzione alla Patente Digitale

A partire da giugno 2024, la patente di guida italiana diventerà digitale, seguendo l'esempio di altri documenti come la Carta d'Identità. Questo cambiamento è in risposta all'appello dell'Unione Europea per armonizzare le normative sui documenti di guida in tutto il continente.

Come Funziona

La nuova patente digitale sarà integrata nell'app IO e potrà essere utilizzata inserendo le credenziali SPID o CIE. Questo sistema permetterà di velocizzare i controlli sul territorio nazionale, eliminare le multe per chi dimentica il documento fisico a casa e prevenire la falsificazione dei documenti.

Vantaggi e Modalità di Ottenimento

I vantaggi della patente digitale includono la facilitazione delle procedure di sostituzione, rinnovo, conversione e nuova emissione in caso di furto o smarrimento. Per ottenere la patente digitale, sarà necessario scaricare l'app IO, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, e seguire le istruzioni per l'accesso tramite SPID o CIE.

Altre Novità e Documenti Digitali

Oltre alla patente digitale, il governo italiano sta lavorando per digitalizzare altri documenti importanti, come la tessera sanitaria e la tessera elettorale, inserendoli nel portafoglio digitale dell'app IO. Questo fa parte di un più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, finanziato con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).