Incidente Ferrara: motociclista finisce contro le auto in sosta e muore

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Un tragico incidente ha sconvolto la città di Ferrara nella serata di giovedì 15 febbraio. Un ragazzo di 21 anni, alla guida di una moto enduro, ha perso il controllo del suo veicolo in via Terranuova, una zona centrale della città. Il giovane si è schiantato contro un'auto parcheggiata, causando la rottura del vetro del lunotto posteriore del veicolo colpito. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, il motociclista è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 22:00. Un testimone, il conducente dell'auto che seguiva il motociclista, ha assistito all'incidente e ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta dell'evento. Fortunatamente, non sono state coinvolte altre persone nell'incidente.