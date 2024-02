Crolla trave cemento cantiere Esselunga Firenze: due operai morti e sei dispersi

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Tragedia a Firenze: crollo in cantiere Esselunga, vittime e dispersi. Nella mattinata del 16 febbraio 2024, un grave incidente si è verificato in un cantiere a Firenze, in via Mariti, dove era in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Una trave di cemento è crollata, provocando la morte di due operai e lasciando sei dispersi.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari, per cercare i dispersi e soccorrere eventuali feriti. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che otto persone risultano coinvolte nell'incidente.

Bilancio provvisorio

Il bilancio provvisorio parla di tre operai morti e cinque dispersi, secondo quanto riportato da alcune fonti. Le operazioni di soccorso sono complicate dalla necessità di garantire la sicurezza dei soccorritori, data la possibilità di ulteriori crolli.

La comunità locale e i familiari degli operai coinvolti attendono con ansia ulteriori notizie. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause del crollo e per stabilire eventuali responsabilità. La notizia è in continuo aggiornamento, con la speranza che il numero delle vittime non aumenti ulteriormente.