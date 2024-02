Anguillara Sabazia: bimba di due anni in gravi condizioni dopo l'attacco dei cani della nonna

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Una bambina di due anni è stata gravemente ferita dopo essere stata aggredita dai cani della nonna, tra cui un pastore tedesco, ad Anguillara Sabazia, nei pressi di Roma. L'incidente è avvenuto mentre la piccola era affidata alle cure dei nonni, in assenza dei genitori impegnati al lavoro. La bambina è stata trasportata d'urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli, dove si trova in prognosi riservata. Anche la nonna è stata ricoverata in ospedale a seguito dell'aggressione. Le forze dell'ordine, tra cui carabinieri, forestali e polizia locale, sono intervenute sul luogo dell'incidente.