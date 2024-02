Allarme Fentanyl, è una droga letale e servono più controlli

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

Il Fentanyl, un oppioide sintetico estremamente potente, ha sollevato preoccupazioni significative in Italia e nel mondo per il suo potenziale letale e la crescente diffusione. Questo articolo esplora le misure di controllo adottate, gli effetti e le implicazioni del suo uso.

Allarme Fentanyl: Una Minaccia Crescente

Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme riguardo al Fentanyl, descrivendolo come una droga letale e sottolineando la necessità di intensificare i controlli. Questo oppioide sintetico, noto per essere circa 100 volte più potente della morfina, è stato inserito nella tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope, richiedendo un monitoraggio attento per prevenire l'uso improprio e la diffusione illecita.

Effetti e Rischi del Fentanyl

Il Fentanyl può causare effetti collaterali gravi come nausea, vomito, costipazione e, in casi di astinenza, sintomi più severi come arresto cardiaco o shock anafilattico. La sua potenza elevata lo rende particolarmente pericoloso, con dosi minime in grado di provocare overdose letali. La sua diffusione ha contribuito significativamente all'epidemia di oppioidi, soprattutto negli Stati Uniti, dove ha causato un numero allarmante di decessi.

Misure di Controllo e Prevenzione

Per contrastare la diffusione del Fentanyl, il governo italiano ha adottato misure specifiche, inclusa l'inserzione della sostanza e dei suoi derivati nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Questo passo mira a limitare l'accesso e a rafforzare i controlli, in linea con gli sforzi internazionali per ridurre la produzione e l'esportazione di Fentanyl, come dimostra l'accordo tra USA e Cina.