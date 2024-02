Jannik Sinner-Monfils Atp Rotterdam 2024: a che ora inizia e dove vederla in diretta tv

di Redazione Zazoom - giovedì 15 febbraio 2024

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo contro Gael Monfils in un incontro molto atteso agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano, fresco vincitore degli Australian Open, si è già distinto nel torneo olandese, superando con facilità Botic van de Zandschulp con un doppio 6-3. La partita si terrà giovedì 15 febbraio, non prima delle 19:30, sul Campo Centrale. I fan potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo.

Sinner verso il traguardo ATP

Sinner, che ha già un vantaggio nei confronti di Monfils con un bilancio di 4-1 nei precedenti, mira a confermare i pronostici e a proseguire il suo percorso vincente. Una vittoria nel torneo potrebbe portarlo al terzo posto nel Ranking ATP, un traguardo mai raggiunto da un italiano nell'era Open, specialmente in assenza di Medvedev. Il vincitore di questo match affronterà il canadese Milos Raonic nei quarti di finale.