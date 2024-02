Problemi di accesso Facebook: cosa sta succedendo?

di Redazione Zazoom - mercoledì 14 febbraio 2024

Utenti italiani e internazionali lamentano difficoltà di accesso al celebre social network, mentre Meta tace sulle cause dell'interruzione. Oggi, 14 febbraio, Facebook ha deciso di prendersi una pausa improvvisa, lasciando molti utenti disorientati e frustrati. Come una porta chiusa in faccia, il social network non è stato accessibile né tramite il web né attraverso l'applicazione. Segnalazioni provenienti da tutta Italia hanno indicato problemi di accesso, con il portale Downdetector.it che ha confermato il disagio in tutto il Paese. Le prime lamentele sono giunte poco prima delle 13.00, quando l'applicazione ha deciso di rimanere chiusa a doppia mandata, negando agli utenti la possibilità di entrare. "Non riesco ad accedere a Facebook, mi chiedo cosa possa aver causato questo blocco improvviso", lamenta un utente confuso.

La situazione non è limitata solo al Bel Paese: segnalazioni simili arrivano anche da utenti all'estero, con schermate bianche che accolgono chi tenta di accedere al social network. Al momento, Meta, la società madre che gestisce anche Instagram e WhatsApp, è rimasta in silenzio su quanto stia accadendo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata per spiegare le ragioni dietro questa interruzione.

Gli utenti, come sempre, si sono riversati su altre piattaforme, utilizzando Twitter per commentare l'accaduto. Memes e post sarcastici si sono moltiplicati sotto l'hashtag #facebookdown, mentre molti si interrogano su cosa possa effettivamente essere accaduto. "Che cosa sta succedendo su Facebook?" si chiedono, mentre altri lamentano: "Anche voi avete problemi? Non riesco nemmeno a visualizzare un messaggio di errore!".