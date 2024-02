Sospetta pericardite Ministro Crosetto: cos'è e come si cura

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova ora ad affrontare una sfida molto personale: la sospetta pericardite che lo ha costretto al ricovero d'urgenza. Ma cos'è esattamente questa malattia e come viene trattata?

La pericardite è un'infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge e protegge il cuore. Secondo gli esperti del 'De Gasperis' Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano, le cause di questa infiammazione possono essere molteplici. Le infezioni virali rappresentano una delle cause più comuni, ma può anche essere provocata da batteri, funghi, parassiti o avere un'origine non infettiva, come nel caso di malattie renali, malattie tiroidee o complicazioni da tumori.

I sintomi della pericardite possono variare, ma il dolore al petto è uno dei più frequenti. Questo dolore può estendersi anche ad altre parti del corpo, come il collo, il braccio sinistro o il dorso, e può essere descritto come una sensazione di pugnalata che peggiora con l'inspirazione, la tosse o la deglutizione.

La diagnosi della pericardite si basa su una serie di esami, tra cui l'auscultazione del cuore, l'elettrocardiogramma e ulteriori indagini come la radiografia del torace, l'ecocardiogramma e la risonanza magnetica.

Per quanto riguarda il trattamento, le forme virali o idiopatiche vengono solitamente trattate con farmaci antinfiammatori come i Fans, la colchicina o steroidi. Nel caso in cui la pericardite sia causata da batteri, funghi o parassiti, è necessario trattare la causa sottostante con farmaci specifici. Nei casi più gravi, in cui il liquido accumulato intorno al cuore comprime eccessivamente l'organo (tamponamento cardiaco), può essere necessario il drenaggio del liquido o addirittura la pericardiectomia, un intervento chirurgico per rimuovere il pericardio.

