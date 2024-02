Sondaggi politici elettorali oggi 13 febbraio 2024: giù Fdi, sale Pd e Verdi

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

Oggi, 13 febbraio 2024, emergono dati interessanti dai sondaggi politici elaborati da Tecné per l'agenzia Dire. Il panorama mostra una lieve flessione di Fdi, mentre Pd e Verdi/Sinistra Italiana registrano un aumento nei consensi.

Sondaggi Elettorali: Fdi in Calo, Crescono Pd e Verdi/Sinistra Italiana.

Il partito di Giorgia Meloni, sebbene mantenga una solida posizione in testa con un ampio margine sul Pd, perde lo 0,2 per cento, portandosi al 28,5%. Allo stesso tempo, il Partito Democratico guadagna lo 0,1 per cento, risalendo al 19,8 per cento.

Il Movimento 5 Stelle, invece, subisce una leggera diminuzione dello 0,2 per cento, scendendo al 16,2%. Forza Italia registra un calo dello 0,1 per cento, ma resta avanti alla Lega con il 9,2%, mentre il Carroccio, in calo dello 0,1 per cento, si posiziona all'8,4%.

Segnaliamo una crescita dello 0,1 per cento sia per Verdi/Sinistra Italiana che per Azione, entrambi al 3,7%. Italia Viva perde lo 0,1% e scende sotto la soglia del 3%, raggiungendo il 2,9 per cento.

Questi dati riflettono l'andamento attuale delle preferenze politiche degli italiani e indicano leggere modifiche nei rapporti di forza tra i vari partiti.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza