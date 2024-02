Jannik Sinner Atp Rotterdam: dove e quando vederlo in tv

di Redazione Zazoom - martedì 13 febbraio 2024

Jannik Sinner ritorna sulla terra di Rotterdam, un anno dopo aver sfiorato la vittoria contro Medvedev e dopo il trionfo storico contro lo stesso russo in Australia. I bookmaker scommettono su un'altra settimana di successi per il giovane tennista italiano: Sinner è quotato 2-1 su Planetwin365, mentre i suoi più stretti rivali, Dimitrov e Rublev, inseguono a distanza con una quota di 7-1. La conquista del trofeo olandese significherebbe anche il terzo posto nel ranking mondiale, superando ancora una volta Medvedev, assente dal torneo quest'anno. Sinner farà il suo esordio contro Botic Van De Zandschulp, il tennista con cui ha iniziato la sua avventura vincente a Melbourne un mese fa.

Sinner a Rotterdam: La Sua Partita in TV

La partita è prevista per mercoledì 14 febbraio 2024 presso la Rotterdam Ahoy. Potrete seguire l'emozionante duello tra i due giocatori in diretta televisiva su Sky Sport Tennis. Inoltre, lo scontro sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.

