Digiuno anti cancro? Insieme a farmaci la dieta è importante

martedì 13 febbraio 2024

Uno studio italiano pubblicato su 'Nature Communications' getta nuova luce sulla relazione complessa tra dieta e terapia contro il cancro, mettendo in guardia contro il digiuno come unica soluzione efficace.

Il team di ricerca dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, guidato da Pier Giuseppe Pelicci e Luca Mazzarella, ha condotto un'indagine che ha rivelato un aspetto inaspettato nel rapporto tra restrizione calorica e crescita tumorale.

Sebbene la restrizione calorica iniziale possa rallentare la crescita delle cellule tumorali, nel tempo può in realtà favorire il ritorno del cancro in una forma più aggressiva. Questo paradosso è stato attribuito alle cellule staminali del cancro, che mostrano una maggiore resistenza e capacità di rigenerazione in risposta alla restrizione calorica.

La Battaglia Contro il Cancro

Tuttavia, gli scienziati dell'Ieo non hanno dato per scontato questo risultato, ma hanno invece scoperto un approccio in grado di potenziare gli effetti positivi della dieta.

La chiave risiede nella proteina Lsd1, che le cellule tumorali sviluppano una vera dipendenza da essa per adattarsi alla restrizione calorica. Questa scoperta ha aperto la strada all'utilizzo di farmaci in grado di inibire Lsd1 come parte di una strategia integrata.

I risultati sono stati promettenti: quando l'inibitore di Lsd1 è stato aggiunto alla restrizione calorica, la maggior parte degli animali trattati ha sperimentato la scomparsa definitiva delle cellule staminali del cancro e, di conseguenza, del tumore stesso.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa ricerca è ancora in fase preclinica e richiede ulteriori conferme prima di poter essere tradotta in trattamenti per gli esseri umani.

Gli scienziati avvertono che la restrizione calorica da sola non è una soluzione efficace e raccomandano cautela nell'uso di regimi dietetici simili nei pazienti affetti da tumore. Infine, mentre questo studio offre una nuova prospettiva nella lotta contro il cancro, rimane fondamentale concentrarsi sulla prevenzione, con il controllo del peso e la gestione dell'obesità che rimangono pilastri irrinunciabili nella promozione della salute.

