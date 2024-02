Torino: Juve sconfitta dall'Udinese, Allegri in bilico mentre l'Inter si allontana

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Una sorprendente vittoria friulana getta l'ombra sulla squadra di Allegri, mentre i nerazzurri mantengono il loro vantaggio in testa alla classifica. Nella 24esima giornata della Serie A, la Juventus è stata sconfitta inaspettatamente dall'Udinese con un punteggio di 0-1, in un match che si è svolto sul campo di casa dei bianconeri a Torino. La rete decisiva è stata segnata da Giannetti al 25', mettendo fine alle speranze della squadra di Allegri di ottenere i tre punti.

Nonostante un inizio promettente, in cui la Juventus ha dato l'impressione di partire con il piede sull'acceleratore, il ritmo della partita è diminuito rapidamente e la qualità del gioco si è affievolita. La costruzione delle azioni è stata difficile per la squadra di Allegri, permettendo all'Udinese di controllare agevolmente la situazione senza rischiare particolarmente.

È stato un errore di Alex Sandro a concedere l'occasione agli ospiti, con un passaggio sbagliato che è diventato un assist perfetto per il gol di Giannetti. La reazione della Juventus è stata nervosa, con tentativi di riportarsi in parità ma senza successo, compreso uno spreco da parte di Milik su un cross di Alex Sandro.

Nel corso della ripresa, la Juventus ha continuato a cercare un'occasione per pareggiare il punteggio, ma le loro azioni offensive non hanno mai minacciato seriamente la porta avversaria. Anche un gol di Milik è stato annullato dall'arbitro per un'uscita di palla sul fondo.

Nonostante un tentativo tardivo di reazione, la Juventus non è riuscita a cambiare le sorti della partita, mentre l'Udinese ha sigillato la vittoria, lasciando i padroni di casa a digiuno di gol e confermando la propria solidità difensiva.

Con questa sconfitta, la Juventus rimane a 53 punti, ora distante sette lunghezze dall'Inter in testa alla classifica, e vede il Milan avvicinarsi a soli un punto di distanza. D'altra parte, l'Udinese, con questa importante vittoria, si allontana dalla zona retrocessione, accumulando 22 punti in campionato.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza