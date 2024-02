Streaming Juventus Udinese e diretta tv: probabili formazioni partita di Serie A

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Juventus vs Udinese: Dove Seguire la Partita di Serie A in Streaming e Diretta TV! Quest'oggi, lunedì 12 febbraio 2024, alle ore 20:45, Juventus e Udinese si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino in una partita cruciale per la 24esima giornata della Serie A 2023-2024. Sei pronto a tifare per la tua squadra? Scopriamo insieme come seguire questa partita in diretta TV e in streaming!

Dove Vederla in TV e Streaming:

La sfida tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport via satellite. Potrai goderti ampi pre e post partita, con interviste ai giocatori e commenti degli esperti. Il fischio d'inizio è previsto per le 20:45 di oggi. Inoltre, nel nostro articolo abbiamo incluso i migliori siti legali per lo streaming delle partite di calcio, perché ricordiamo sempre che la pirateria è un reato.

Le Probabili Formazioni:

Dopo aver scoperto dove vedere la partita, è ora di dare un'occhiata alle probabili formazioni. Chi scenderà in campo per Juventus e Udinese? Vediamo insieme le scelte probabili degli allenatori per il match di oggi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza