Il prete Don Ambrogio contro Geolier: comprati voti con mentalità mafiosa!

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Nelle controversie legate al televoto di Sanremo, emerge la voce del prete influencer Don Ambrogio Mazzai, conosciuto per le sue prediche e consigli su TikTok. Originario di Verona, Don Ambrogio ammette di non seguire Sanremo, ma si tiene comunque informato sugli eventi in corso. Quest'anno, la sua attenzione è stata catturata dall'inclusione di una canzone non italiana nel contest.

Con una base di oltre 350mila seguaci e più di 12 milioni di like, il prete è stato accusato di razzismo dopo aver espresso le sue opinioni sui social. In un video, ha criticato aspramente il meccanismo di voto del Festival, suggerendo che alcuni brani potrebbero aver raggiunto alte posizioni nelle classifiche attraverso un presunto acquisto di voti.

Il suo video è diventato virale, suscitando reazioni contrastanti. Nonostante i commenti siano stati bloccati, le polemiche non sono diminuite. Sebbene non abbia fornito una scusa ufficiale, in un altro video Don Ambrogio ha chiarito di non aver fatto riferimento specifico a Geolier, del quale non conosceva né la musica né la persona.

La Voce di Don Ambrogio contro Geolier

Il prete ha sottolineato la sua opposizione al meccanismo di voto del televoto, considerandolo "diseducativo" e non in linea con lo spirito del servizio pubblico. Tuttavia, la sua mancanza di familiarità con il Festival di Sanremo ha portato a una critica che potrebbe non essere pienamente informata, considerando anche esibizioni passate di artisti con brani in altre lingue.

