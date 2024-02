Ospiti e anticipazioni Quarta Repubblica stasera 12 febbraio 2024

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Quarta Repubblica: Ospiti e Anticipazioni per una Serata di Analisi Politica e Economica! Nicola Porro Conduce il Dibattito con Ospiti di Rilievo: Scopri Chi Siederà al Tavolo Questa Sera.

Questa sera, lunedì 12 febbraio 2024, su Rete 4 ritorna Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro. Lo studio e i collegamenti saranno arricchiti dalla presenza di numerosi ospiti, tra opinionisti, politici e giornalisti, pronti ad analizzare la situazione attuale sotto diversi punti di vista. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di stasera e cosa ci riserva la trasmissione.

Anticipazioni e Ospiti:

Durante la puntata si affronteranno temi di grande rilevanza politica ed economica. In particolare, saranno protagonisti un'intervista esclusiva al presidente dell'Argentina, Javier Milei, seguita da un colloquio con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Spazio anche all'attualità, con l'approfondimento sul caso Salis e sulle politiche ambientali dell'Unione Europea. Inoltre, continuerà l'analisi sull'amicizia nella sinistra nelle città di Roma, Torino e Firenze, con la partecipazione di ospiti di spicco come Alessandro Sallusti, Daniela Preziosi, Rita Dalla Chiesa, Marcello Veneziani e Augusta Montaruli.

Dove Guardare il Programma:

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 12 febbraio 2024, alle 21:30 su Rete 4. Se preferisci lo streaming, puoi seguire il programma in diretta su Mediaset Infinity. Non perderti questo appuntamento per un'analisi approfondita della situazione politica ed economica del nostro paese!

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza