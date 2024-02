Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: anticipazioni, cast serie tv e Streaming

"Mameli – Il Ragazzo Che Sognò l'Italia": Anticipazioni, Cast e Dove Guardare in Streaming! Una Serie TV Che Racconta il Risorgimento Attraverso gli Occhi di Goffredo Mameli. "Mameli – Il Ragazzo Che Sognò l'Italia" è la nuova miniserie di Rai 1 che ci porta nel cuore del Risorgimento italiano, seguendo la storia di Goffredo Mameli e del compositore Michele Novaro mentre collaborano alla creazione dell'inno nazionale. Scopriamo insieme le anticipazioni e il cast di questa emozionante produzione, e dove poterla seguire in streaming!

Anticipazioni:

Nei primi due episodi, ci immergeremo nella vita di Mameli, un giovane di soli 19 anni innamorato della Marchesina Geronima Ferretti, ma ostacolato dalla madre di lei. Nel frattempo, stringerà amicizia con Nino Bixio e si unirà al gruppo rivoluzionario "Entelema". Mameli comporrà l'inno nazionale, che diventerà l'anima di una manifestazione epica all'Oregina, coinvolgendo oltre trentamila persone.

Trama:

La serie segue Goffredo Mameli dal 1847 al 1849, durante il quale diventa un'icona del Risorgimento italiano. Accanto a lui, ci sono volontari pronti a lottare per la libertà di Milano e Roma. Tra amori patriottici e sentimentali, la serie esplora la vita di Mameli, dall'amore forzato al matrimonio alla felicità nonostante le sfide.

Il Cast:

Ecco il cast completo:

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Goffredo Mameli

Amedeo Gullà: Nino Bixio

Neri Marcorè: Giorgio Mameli

Isabella Briganti: Adelaide Zoagli Mameli

Giovanni Crozza Signoris: Carlin Repetto

Barbara Venturato: Geronima Ferretti

Lucia Mascino: la marchesa Luisa Ferretti

Luca Ward: Padre Sinaldi

Chiara Celotto: Adele Baroffio

Maurizio Lastrico: Giuseppe Garibaldi

Pierluigi Pasino: Giuseppe Mazzini

Domenico Pinelli: Gerolamo Boccardo

Riccardo Maria Manera: Stefano Castagnola

Marco Gualco: Giacomo Parodi

Gianluca Zaccaria: Francesco Castiglione

Piera Russo: Armida

Ricky Memphis: Ciceruacchio

Sebastiano Somma: il Generale Modane

Susy Del Giudice: Bianca Rebizzo

Paolo Bernardini: Raffaele Rubattino

Streaming e TV:

Non perderti la serie in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 alle ore 21:30 su Rai 1. Se preferisci lo streaming, puoi guardare la serie su RaiPlay.it, disponibile su pc, tablet e smartphone. Un'opportunità unica per immergersi nella storia del nostro paese attraverso gli occhi di un giovane eroe del Risorgimento!

