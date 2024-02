Mad in Italy streaming e diretta tv oggi lunedì 12 febbraio: dove vedere la terza puntata

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Mad in Italy: Dove Seguire la Terza Puntata in Streaming e Diretta TV! Il nuovo show comico che promette risate garantite, con Gigi e Ross, Elisabetta Gregoraci e la colonna sonora di Stefano Palatresi. Stasera, lunedì 12 febbraio 2024, alle 21:20 su Rai 2, arriva Mad in Italy, lo spettacolo comico condotto da Gigi e Ross, Elisabetta Gregoraci e con la straordinaria colonna sonora di Stefano Palatresi. Direttamente dall'Auditorium degli studi RAI di Napoli, questa nuova produzione promette sei puntate di pura gioia e risate, con comici provenienti da ogni angolo d'Italia. Ecco dove potrai goderti Mad in Italy in diretta TV e in streaming!

Diretta TV:

Non perdere l'appuntamento, sintonizzati su Rai 2 alle 21:20 per seguire lo show.

Streaming Live:

Se preferisci guardarlo in streaming, puoi accedere gratuitamente a RaiPlay.it, che ti permette di seguire tutti i programmi Rai comodamente dal tuo pc, tablet o smartphone.

Programmazione:

Ecco le date delle prossime puntate:

- Terza puntata: lunedì 12 febbraio 2024 - OGGI

- Quarta puntata: martedì 13 febbraio 2024

- Quinta puntata: lunedì 19 febbraio 2024

- Sesta puntata: lunedì 26 febbraio 2024

Non perderti neanche un episodio di Mad in Italy, per una serata all'insegna del divertimento assicurato!

