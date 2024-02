Lega: La Serie A rimane a 20 squadre

lunedì 12 febbraio 2024

La Lega Serie A ha deciso all'unanimità di mantenere il formato attuale della Serie A con 20 squadre, esprimendo così la sua posizione in merito alle proposte di riforma del calcio italiano discusse nell'assemblea odierna. Questa decisione è stata annunciata insieme alla ribadita necessità di preservare il diritto di intesa nello statuto federale, in linea con i principali sistemi calcistici europei.

In parallelo, la Lega di Serie B si è riunita in via d'urgenza per discutere degli equilibri tra le competizioni nazionali e internazionali, tenendo conto dei principi di solidarietà e di equa competizione emersi dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. Si è anche parlato delle proposte di riforma e dei rapporti con le altre leghe, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione e la crescita del calcio italiano.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha sottolineato la volontà della Federazione di coinvolgere le leghe nel processo di cambiamento, con la possibilità di indire un'assemblea per approfondire i problemi e le strategie future. Abete ha evidenziato che, nonostante l'importanza del numero di squadre nel campionato, il vero nodo da affrontare è la sostenibilità del sistema calcistico, sottolineando la necessità di una gestione più efficiente e mirata.

