Gli AC/DC il 25 maggio in un'unica data italiana del POWER UP Tour

lunedì 12 febbraio 2024

Il 25 maggio 2024 segna un evento epocale per gli amanti della musica rock: gli AC/DC, iconica band dal successo straordinario, hanno scelto la storica RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo) per l'unica data italiana del loro attesissimo POWER UP European Tour. Un'opportunità imperdibile per i fan italiani di vivere un'esperienza indimenticabile.

"I biglietti nominali per l’unica tappa italiana di sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 10 di venerdì 16 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per account - si legge sul sito - Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile. La produzione (Barley Arts) e la RCF Arena invitano a non affidarsi a circuiti di secondary ticketing".

Gli AC/DC Annunciano la Tappa Italiana del POWER UP Tour

Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e un nuovo bassista si preparano a portare sul palco la potenza e l'energia che hanno caratterizzato la loro cinquantennale carriera. Dopo più di otto anni di attesa, gli AC/DC daranno inizio al loro POWER UP Tour europeo con 21 spettacoli previsti in tutta Europa durante la prossima estate.

È l'occasione perfetta per celebrare il contributo straordinario di questa leggendaria band alla storia della musica rock. Un'esperienza che promette di essere indimenticabile per i fan e per gli amanti della musica di tutto il mondo.

