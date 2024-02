Emma e Tedua insieme in discoteca: Ho fatto pensieri impuri su di lui!

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Quando Emma Marrone si è esibita a Sanremo con "Apnea", non sapeva di essere sul punto di fare una scoperta inaspettata: un'attrazione per Tedua. "L'ultima cosa che ho cercato su Instagram? È stato Tedua. L'ho incontrato ieri sera e ho avuto dei pensieri impuri", ha confessato durante un'intervista. "Ho pensato: 'Mamma mia, che bello che è'. Ok, è bello, ma poi ho controllato la sua età. È troppo giovane. Sono troppo grande per lui, ma devo ammettere di essermi innamorata. Se lo scoprisse adesso? Beh, pazienza, non ho nulla da perdere".

Con 39 anni lei e 29 lui, dopo questa dichiarazione, i fan sognano una possibile storia tra i due. Tedua è uno dei membri del Wild Bandana, un collettivo musicale genovese che include anche Izi, Vaz Tè, Guesan e Ill Rave. Dopo essere stato improvvisamente coinvolto, sembra aver subito raccolto l'invito.

Emma Marrone e Tedua: Una Scintilla nel Buio della Notte

Già il giorno seguente a queste dichiarazioni, Tedua ha manifestato il suo interesse per la cantante a Sanremo pubblicando una storia su Instagram. Il rapper ha filmato l'esibizione della collega sul palco del Festival e l'ha condivisa con i suoi fan. Questa scelta, fatta poche ore dopo le prime dichiarazioni della cantante su di lui, ha immediatamente creato un legame tra i due e ha acceso la curiosità dei fan, che hanno cominciato a seguire da vicino i loro movimenti per cogliere eventuali segnali di un flirt nascente.

L'unica certezza è che sabato sera, al termine del Festival, i due sono stati avvistati insieme in discoteca. La notizia è probabilmente giunta anche alle orecchie di Mara Venier, che a Domenica In ha detto a Emma: "Ti vedo molto diversa, molto serena, una persona diversa da quella che ho incontrato tempo fa. Sei bellissima. Hai fatto incontri interessanti? Secondo me sì, ma non me lo vuoi dire".

Questa inattesa interazione ha subito suscitato l'interesse dei fan, soprattutto quelli della cantante: numerosi video di Emma e Tedua insieme circolano sui social. Sono filmati in cui non accade nulla di clamoroso, ma che potrebbero essere il preludio a un flirt che il pubblico di Sanremo si è già dimostrato interessato a seguire.

