Due Automobilisti a Milano: Scende dall'auto per fare a botte e rischia di essere travolto da un tir

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Mentre la periferia ovest di Milano, a Trezzano sul Naviglio, era immersa nel tran tran quotidiano, una lite tra automobilisti ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un video, ripreso da un'altra automobilista in coda, ha catturato l'incredibile momento in cui due uomini, immersi nella discussione, si sono ritrovati nel bel mezzo della carreggiata, a rischio di essere travolti da un tir.

Nelle immagini, si vede il conducente di una Hyundai scendere furiosamente dall'auto per affrontare l'altro automobilista. Le parole si trasformano presto in una rissa, e i due finiscono per spostarsi sulla corsia opposta proprio mentre un tir si avvicinava pericolosamente.

Solo un gesto istintivo, in un momento di puro istinto di sopravvivenza, ha evitato una tragedia imminente. La vicenda, resa pubblica dal video online, ha suscitato sconcerto e riflessione su quanto facilmente una lite possa sfuggire di mano, mettendo a rischio vite umane e causando potenziali tragedie.

