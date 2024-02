Demenza: Un test per predirla 10 anni prima

Scienziati di tutto il mondo si lanciano nella sfida di predire malattie come la demenza e gli infarti fino a 10 anni prima, offrendo nuove speranze di intervento precoce e prevenzione.

La demenza, un flagello che affligge milioni di persone in tutto il mondo, potrebbe essere predetta fino a 10 anni prima della diagnosi grazie a una serie di proteine nel sangue, aprendo la strada a nuove strategie di screening e intervento. L'identificazione precoce di biomarcatori, come il Gfap, potrebbe permettere un intervento tempestivo per ridurre il rischio di sviluppare questa malattia debilitante.

Anticipare la Demenza e gli Infarti

Allo stesso modo, l'infarto miocardico, una delle principali cause di morte, potrebbe essere anticipato di sei mesi grazie a un complesso mix di proteine, metaboliti e variabili cliniche. Questi dati, combinati con informazioni come età e pressione arteriosa, consentono la creazione di modelli predittivi che possono essere utilizzati per identificare chi è a rischio e motivare gli sforzi di prevenzione primaria.

Attraverso l'analisi del sangue e l'utilizzo di modelli predittivi, gli scienziati stanno aprendo nuove porte nel campo della medicina preventiva, offrendo la possibilità di intervenire prima che le malattie diventino debilitanti o fatali.

