Chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli che interpreta Goffredo Mameli

lunedì 12 febbraio 2024

Scopri la Vita di Riccardo De Rinaldis Santorelli: L'Attore dietro Goffredo Mameli su Rai 1. Riccardo De Rinaldis Santorelli, il giovane talento che dà vita a Goffredo Mameli su Rai 1, non è solo un volto sullo schermo, ma una storia di passione e impegno nel mondo dello spettacolo. Nato il 31 marzo 1999 a Pavia, ha trascorso gli anni dell'adolescenza al liceo scientifico Olivelli, senza immaginare inizialmente un futuro nel teatro e nella televisione, sebbene avesse già esplorato il mondo degli spot pubblicitari, come quello per Kinder.

Il destino ha sussurrato a Riccardo un percorso diverso, portandolo a Roma per coltivare la sua passione. Debuttò nel mondo della televisione nel 2018, all'età di 19 anni, nel ruolo di Luca Molinari nella miniserie "Non mentire" su Canale 5. Da allora, la sua carriera è stata una rapida ascesa, con apparizioni in diverse serie TV come "Luce dei tuoi occhi", "Don Matteo", e "Vivere non è un gioco da ragazzi". Oltre al piccolo schermo, ha anche calcato i palcoscenici cinematografici, distinguendosi nel thriller "Headshot" e nel film olandese "Klem – Maniere olandesi".

Appassionato di musica, ha anche un sogno nel cassetto: esibirsi in un musical a Broadway, una meta che spera un giorno diventi realtà.

Il 2024 ha iniziato con il piede giusto per Riccardo, con la sua interpretazione in "La lunga notte – La caduta del Duce" e ora con la miniserie "Mameli – L’uomo che sognò l’Italia", in cui veste i panni del protagonista, dimostrando ancora una volta il suo talento poliedrico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il giovane attore ha destato l'interesse mediatico soprattutto per la sua relazione passata con Jenny De Nucci, una delle protagoniste del docu-reality "Il Collegio" su Rai 2. Tuttavia, dopo la fine di questa storia nata sul set di "Don Matteo 12", Riccardo ha scelto di mantenere riservati i dettagli della sua vita amorosa, preferendo che il suo lavoro e la sua vita personale rimangano distinte e al di fuori dei riflettori.

