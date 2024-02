Anticipazioni Farwest: ospiti di Salvo Sottile su Rai 3 lunedì 12 febbraio

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Farwest: Anticipazioni e Ospiti nell'Appassionante Programma di Salvo Sottile su Rai 3! Farwest, il nuovo programma condotto da Salvo Sottile e trasmesso in prima serata su Rai 3 ogni lunedì, ci porta in un viaggio emozionante attraverso i territori di confine del nostro paese, dove le regole sono spesso messe da parte a discapito dei più deboli. Scopriamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 12 febbraio 2024.

Anticipazioni:

La puntata odierna si apre con un dettagliato servizio sul gruppo Stellantis: quali saranno le prospettive future per questo gigante dell'industria automobilistica e per i suoi impianti italiani? Segue poi un approfondimento sul tema dei braccialetti elettronici, con il toccante racconto del dramma vissuto da due vittime di stalking. Successivamente, ci immergeremo nella vita e nella misteriosa scomparsa di Massimo Bochicchio, il broker romano deceduto in un incidente stradale nel 2022, per esplorare i lati oscuri di questa vicenda tra Roma e Londra. Concluderemo con un'incursione nel lifestyle italiano a Montecarlo, tra residenze sontuose e locali alla moda, per scoprire chi sono gli italiani che vivono nel Principato.

Streaming e TV:

Per chiunque voglia seguire Farwest in diretta TV e in streaming, il programma va in onda ogni lunedì sera su Rai 3 in prima serata. È inoltre disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.it, che consente di guardare e rivedere i programmi Rai comodamente da pc, tablet e smartphone. Non perderti questa straordinaria esplorazione delle realtà nascoste del nostro paese!

