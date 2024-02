Messa in tv domenica 11 febbraio 2024: dove vedere su Rai 1 e Canale 5

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

La Messa in TV rappresenta un appuntamento importante per molti fedeli, che desiderano partecipare spiritualmente anche se non possono essere presenti fisicamente in chiesa. Domenica 11 febbraio 2024, l'appuntamento è fissato su Rai 1, Canale 5 e TV2000, offrendo diverse opzioni per seguire la celebrazione religiosa.

Seguire la Messa su Rai 1:

La diretta televisiva della Santa Messa avviene alle ore 11:00, con il collegamento dalla suggestiva Cattedrale di Fermo. Il preludio inizia alle 10:50, consentendo ai telespettatori di immergersi nell'atmosfera spirituale fin dal primo momento. Inoltre, è possibile seguire la Messa in diretta streaming su RaiPlay, offrendo un'opzione aggiuntiva per coloro che preferiscono la connessione online.

Canale 5 e TV2000:

Su Canale 5, la Messa è trasmessa alle ore 10:00, offrendo un'altra opzione per iniziare la giornata con devozione e riflessione. TV2000, invece, offre la Messa in due orari: alle 8:30 del mattino e alle 19:00 della sera. Entrambe le celebrazioni sono disponibili anche in diretta streaming sul player di TV2000, accessibile gratuitamente sul sito ufficiale www.tv2000.it, consentendo ai fedeli di seguire la Messa ovunque si trovino, utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet.

Programma della Messa:

- Rai 1: Ore 11:00 - Santa Messa dalla Cattedrale di Fermo

- Canale 5: Ore 10:00 - Santa Messa

- TV2000: Ore 8:30 - Santa Messa

Ore 19:00 - Santa Messa

Non solo la Messa, ma dopo l'appuntamento televisivo su Rai 1 e TV2000, sarà possibile seguire la recita dell'Angelus con Papa Francesco, un momento di preghiera e riflessione ulteriore per chi desidera approfondire il proprio cammino spirituale.

