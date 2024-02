Il dottor Alì: trama e streaming episodio 25 Stagione 1

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

Nella puntata 25 della stagione 1, intitolata "Aria nuova", trasmessa sabato 10 febbraio 2024 su Real Time, l'atmosfera dell'ospedale è elettrica mentre la competizione per i ruoli chiave si intensifica. Le rivalità tra Beliz e Kivilcim si fanno sempre più accese, mettendo a rischio non solo la loro reputazione, ma anche il benessere degli altri membri dello staff.

Mentre Mehmet e Zeynep sono costretti a lasciare l'ospedale a causa delle manipolazioni delle due donne, una nuova figura, Damla, fa il suo ingresso con determinazione e ambizione, pronta a sfidare il sistema consolidato.

Tuttavia, il Dr. Alì si trova nuovamente nei guai quando tradisce la fiducia di un paziente anziano, Ahmet, rivelando un segreto delicato. Il conflitto interno del dottore tra gentilezza e ingenuità raggiunge il culmine, portando a conseguenze drammatiche per Ahmet e a un senso di colpa dilaniante per Alì. Nel tentativo di redimersi e riconquistare la fiducia di coloro che ha ferito, Alì si impegna in un viaggio emotivo verso la redenzione.

L'episodio 25 lo trovi in streaming e la serie completa su Discovery+.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza