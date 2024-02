Domenica In Sanremo 2024 diretta tv e streaming: dove vedere tutti i cantanti

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

Questo pomeriggio, Mara Venier torna con una puntata speciale di Domenica In direttamente dal suggestivo teatro Ariston di Sanremo. Dopo la notte di emozioni del Festival di Sanremo 2024, i cantanti protagonisti saliranno sul palco del celebre festival per un'apparizione esclusiva nel programma della conduttrice. Ma dove potremo vedere questo evento straordinario?

Un Domenica In Imperdibile: Segui i Tuoi Artisti Preferiti Ovunque Tu Sia

Per gli spettatori in Italia, l'appuntamento è su Rai 1 a partire dalle ore 14. Ma se sei fuori casa o preferisci la comodità dello streaming, non preoccuparti! RaiPlay.it ti offre la possibilità di seguire la trasmissione in diretta, così potrai goderti le esibizioni dei tuoi artisti preferiti da qualsiasi dispositivo, sia esso un PC, un tablet o uno smartphone.

Una Lineup di Talentuosi Artisti da Non Perdere

Tra i tanti talenti che si esibiranno, avremo l'opportunità di vedere esibizioni di grandi artisti come Fiorella Mannoia, Emma, Mahmood, e molti altri. Non perdere l'occasione di assistere a questa eccezionale celebrazione della musica italiana, dove ogni artista porterà il proprio stile e la propria passione sul palco del mitico Ariston.

Ecco la lista completa:





Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo pun

