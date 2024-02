Clamidia e nuove infezioni da HIV: A Milano è boom di malattie sessuali tra i giovani

Cresce la preoccupazione per il diffondersi delle malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani, Milano emerge come un epicentro significativo di questa tendenza allarmante. L'infettivologo Andrea Gori, presidente dell'associazione Anlaids Lombardia, all'Adnkronos Salute, sottolinea l'aumento delle infezioni tra i giovani, comprese sifilide, gonorrea, clamidia e nuove infezioni da HIV, evidenziando la necessità di un'azione immediata.

Il fenomeno, spiega Gori, non è circoscritto solo all'Italia ma è diffuso in tutta Europa e oltre. La movida milanese, simile a quella di altre grandi metropoli europee, ospita un afflusso continuo di persone durante il weekend, contribuendo alla diffusione delle infezioni. Tuttavia, il problema non riguarda solo i giovani: la promiscuità sessuale sta diventando sempre più diffusa anche nella comunità eterosessuale.

Nonostante la disponibilità del vaccino contro l'HPV, si osserva un persistente numero di nuove infezioni, spesso dovute alla mancanza di vaccinazioni. Gori sottolinea l'importanza di educare i giovani, iniziando già nelle scuole, per promuovere una sessualità consapevole e responsabile.

L'approccio di Anlaids Lombardia, attraverso il progetto 'Dimmi', si basa sull'ascolto attivo dei giovani per comprendere le loro idee, timori e desideri riguardo alle emozioni e ai rapporti affettivi. L'obiettivo è favorire una sessualità sana e consapevole, contrastando la diffusione delle IST.

In occasione di San Valentino, Anlaids promuove il dialogo e l'informazione, con un evento pubblico a Milano che coinvolgerà giovani e esperti, offrendo un'alternativa alla visione distorta della sessualità veicolata dai media e dalla pornografia online.

Il progetto 'Dimmi' mira a trasmettere valori positivi e a promuovere una visione più ampia della sessualità, legata al sentimento e alla relazione, offrendo agli studenti un'immagine più completa e gratificante dell'esperienza umana.

