Che tempo che fa: Tom Hanks ospite di Fabio Fazio

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

L'attesissimo appuntamento con Tom Hanks arricchisce la serata di 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio. L'iconico attore, regista e produttore, noto per i suoi ruoli indimenticabili sul grande schermo, si concede al pubblico italiano per parlare del suo nuovo romanzo, 'Nascita di un capolavoro del cinema'. In un'intervista esclusiva, Hanks rivela il processo creativo dietro il suo debutto letterario, offrendo uno sguardo privilegiato nel mondo dell'arte e della narrazione.

Tom Hanks svela il dietro le quinte della sua nuova avventura letteraria

Durante la sua illustre carriera, Hanks ha conquistato il cuore del pubblico e la critica, guadagnandosi due premi Oscar come Miglior Attore Protagonista e numerose altre prestigiose onorificenze, che testimoniano la sua versatilità e il suo talento ineguagliabile.

Oltre alla presenza straordinaria di Tom Hanks, la puntata ospita una variegata selezione di ospiti, tra cui le 'ragazze terribili' Mara Maionchi e Ornella Vanoni, le talentuose attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, e esperti di spicco come il professore Roberto Burioni e il direttore Paolo Antonio Ascierto, che affronteranno tematiche attuali e di grande rilevanza.

La serata si concluderà con il consueto appuntamento de 'Il Tavolo', arricchito dalla presenza di ospiti eccezionali come il Maestro Peppe Vessicchio e Pachy Scognamiglio, vocal coach di sette artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Un'occasione imperdibile per unire intrattenimento e approfondimento, arricchita dalla partecipazione di personalità di spicco come Gianmarco Pozzecco, Enzo Miccio e Simona Ventura.

Altre Notizie

Video di Tendenza Video di Tendenza