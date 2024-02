Califano: trama, cast e streaming film tv in onda su Rai 1

di Redazione Zazoom - domenica 11 febbraio 2024

Stasera, domenica 11 febbraio 2024, Rai 1 presenta "Califano", un'emozionante incursione nella vita e nell'arte di Franco Califano, dall'epoca della Dolce Vita fino alla metà degli anni '80. L'obiettivo del film è umanizzare l'icona, svelando il Califano artista, uomo e bambino, in un intenso dialogo tra le loro anime. Leo Gassmann, nel ruolo del "Califfo", offre una performance che cattura la complessità e la vulnerabilità del personaggio, senza semplici imitazioni ma incarnando le sue molteplici sfaccettature.

Trama: Di Sogni, Battaglie e Rinascita

La narrazione si apre nel 1984, al Teatro Parioli di Roma, con un Franco Califano in attesa di un momento epocale della sua vita, per poi riavvolgere il nastro agli anni '60, quando un giovane Franco, in bilico tra sogni e difficoltà, intraprende un viaggio attraverso la scena musicale e culturale italiana. Dai rapporti umani alle sfide con la droga e il carcere, la storia di Califano è un percorso di rinascita e riscatto, culminato in un'iconica performance al Parioli.

Un Cast Incredibile, un'Immersione Totale

Il film vanta un cast stellare, guidato da Leo Gassmann nei panni di Franco Califano, con interpretazioni vibranti di Giampiero De Concilio, Valeria Bono, Andrea Ceravolo e molti altri, che danno vita a una storia di amicizia, amore e tragedia.

Il film, trasmesso in prima serata, sarà un evento imperdibile per gli spettatori di Rai 1. Con un'unica puntata di circa due ore, dalle 21:30 alle 23:30, "Califano" promette di rapire il pubblico con la sua intensità e autenticità.

Dove Vedere Califano: Rai Uno e streaming

Per coloro che non potranno sintonizzarsi sul canale televisivo, RaiPlay.it offre la possibilità di seguire il film in diretta streaming, garantendo un'esperienza coinvolgente su diverse piattaforme digitali.

