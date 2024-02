Stash, il cantante dei The Kolors ha rifatto i denti?

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

Stash, il talentuoso cantante dei The Kolors, è da sempre oggetto di ammirazione dei suoi numerosi fan, che si interrogano sull'evoluzione del suo aspetto nel corso del tempo. Ma quali sono le verità dietro ai suoi presunti cambiamenti?

Famoso come frontman dei The Kolors, Stash, il cui vero nome è Antonio Fiordispino, ha conquistato il pubblico con la sua vittoria nella 14ª edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2015. Da allora, la sua carriera ha conosciuto un costante successo, portando il suo gruppo al vertice delle classifiche con brani come "Everytime".

Cresciuto in un ambiente familiare legato alla musica, Stash ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo dal padre, produttore musicale. Ma cosa c'è di vero dietro alle voci di un presunto "ritocco" del suo aspetto? Scopriamolo insieme!

La gioventù di Stash è caratterizzata da occhi sognanti e un sorriso sincero, come dimostrano le foto dei suoi primi anni accanto a suo padre. Ma se da bambino mostrava già una propensione per la musica, cresciuto Stash ha mantenuto intatto il suo sorriso autentico, pur affrontando la fama e il successo.

Le foto di Stash nel corso degli anni mostrano un cambiamento naturale nel suo look, con variazioni nel taglio e colore dei capelli, ma nessun intervento evidente sul suo viso. È rimasto fedele a se stesso, mantenendo un aspetto giovane e dinamico nonostante la sua crescente notorietà nel mondo della musica pop italiana. Stessa cosa per il presunto intervento ai denti... Stash ha semplicemente un sorriso 'smagliante'.

Oltre alla sua carriera musicale, Stash ha costruito una famiglia splendida con la sua compagna Giulia Belmonte, ex Miss Abruzzo. Genitori orgogliosi di due figlie, Grace e Imagine, la coppia incarna l'amore e la stabilità anche al di fuori del mondo dello spettacolo.

Con quasi 35 anni, Stash continua a riscuotere successi e ad affascinare il pubblico con il suo talento e il suo aspetto impeccabile. Resta un'icona della musica italiana, celebrata non solo per le sue performance sul palco, ma anche per la sua autenticità e la sua integrità come artista e come persona.

