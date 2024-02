Rapina a Prato, trasportatore ucciso a coltellate: caccia a due persone

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

La quiete notturna della frazione di Carmignano, nella provincia di Prato, è stata interrotta da un terribile crimine: un trasportatore di origine indiana è stato brutalmente ucciso a coltellate, in quello che sembra essere stato un tentativo di rapina. Mentre i carabinieri si adoperano per scoprire la verità dietro questo atto violento, la comunità è sotto shock.

Un Omicidio Che Getta ombre su una Comunità

L'uomo, residente in Lombardia, era giunto nel distretto tessile di Prato come faceva spesso, per ritirare abiti da esportare in Germania. È stato segnalato come disperso dai suoi colleghi, che si trovavano su un altro veicolo e non lo hanno visto fare ritorno. Avviata la ricerca, hanno fatto la tragica scoperta del suo corpo senza vita.

Carmignano: Lutto per un Trasportatore

Le indagini sono ora concentrate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e sulla ricerca di due persone sospettate di essere coinvolte nell'omicidio. Mentre la comunità cerca di elaborare questo dolore improvviso, le autorità cercano di portare giustizia per la perdita di un uomo che si trovava solo a svolgere il suo lavoro.

