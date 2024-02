Rapina in casa Roma con mazza di ferro: fuggono con soldi e gioielli

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

La tranquilla via Raimondo Scintu, a Cinecittà, è stata teatro di un terribile evento ieri sera poco prima delle 18. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un appartamento, probabilmente entrando da una porta finestra scardinata in cucina. Una volta dentro, si sono trovati faccia a faccia con la proprietaria, una donna di 60 anni.

Cinecittà sotto Shock: Donna Minacciata e Rapinata in Casa

Senza esitazione, i rapinatori hanno minacciato la donna con una mazza di ferro, costringendola ad aprire la cassaforte. Hanno saccheggiato l'appartamento, portando via circa 10mila euro in contanti e una quantità di oggetti in oro il cui valore dovrà essere ancora calcolato con precisione.

L'orrore della situazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, con gli agenti del commissariato Tuscolano che sono immediatamente intervenuti sulla scena. Ora, mentre la polizia raccoglie prove e indizi, la comunità locale resta sgomenta di fronte a questo vile atto di violenza perpetrato in una tranquilla zona residenziale.

