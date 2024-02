Milano: trovato cadavere in grave stato di decomposizio in laghetto artificiale

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

In una giornata come tante altre, l'atmosfera serena di via Buccinasco 45, a Milano, è stata improvvisamente interrotta dalla scoperta di un corpo senza vita nelle acque di un laghetto artificiale. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per recuperare il corpo, mentre sul posto si sono radunate anche altre forze dell'ordine e i soccorritori del 118.

Il Drammatico Ritrovamento Che Scuote la Città

Si tratta di un uomo, anche se l'identificazione è risultata estremamente difficile a causa del grave stato di decomposizione del corpo. È stato il gestore del laghetto a dare l'allarme, dopo aver notato il corpo galleggiare tra le acque. Mentre le autorità si adoperano per comprendere le circostanze di questa tragedia, la comunità milanese è colpita da un senso di tristezza e sgomento.

