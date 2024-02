Incidente San Giorgio del Sannio: Auto contro scooter, feriti due giovani

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

Nella tarda serata di venerdì, una collisione lungo viale Spinelli ha scosso la tranquilla atmosfera di San Giorgio del Sannio. Un'auto, guidata da un uomo di cinquant'anni, e uno scooter con a bordo una giovane coppia, si sono scontrati all'incrocio dei semafori con via De Gasperi.

Incidente a San Giorgio del Sannio: Due giovani feriti in uno scontro stradale

Il conducente dello scooter, un ragazzo di 17 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale ‘San Pio’ in condizioni critiche a causa delle gravi lesioni subite, tra cui un trauma facciale, un trauma cranico non commotivo e una frattura scomposta del femore. La sua compagna, una ragazza di 18 anni, è stata portata al ‘Fatebenefratelli’ di Benevento con una presunta lussazione alla spalla e una sospetta frattura dell'anca, classificata come codice giallo.

Oltre agli operatori sanitari, i carabinieri del capoluogo sono intervenuti per i rilievi, mentre la comunità locale resta in apprensione per la sorte dei giovani coinvolti.

Altre Notizie