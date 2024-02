Esplode bombola di gas in una palazzina a Terracina

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

Esplosione di Bombola di Gas a Terracina: A Terracina, un evento tragico ha scosso la quiete della comunità. Intorno alle 19:30, una bombola di gas ha improvvisamente esplodendo all'interno di una palazzina situata in via Ponte di Ferro. Questo incidente ha richiesto una risposta immediata e coordinata dalle autorità locali, con i Carabinieri della compagnia locale e i Vigili del Fuoco che si sono affrettati sul posto. Oltre alla necessità di isolare l'area, l'attenzione principale è stata rivolta al soccorso dei feriti, testimoniando il valore della solidarietà umana in momenti di emergenza.

