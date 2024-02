Cagliari-Lazio 1-3, Ritorno alla Vittoria dei Biancocelesti

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

La Lazio si aggiudica una vittoria fondamentale contro il Cagliari con un punteggio di 3-1 nella 24ª giornata di Serie A, giocata alla Unipol Domus della città sarda. L'incontro si apre con un autogol di Deiola al 26', seguito dal raddoppio di Immobile al 49'. Anche se Gaetano accorcia le distanze al 51' e Felipe Anderson firma il terzo gol per i capitolini al 65', il punteggio finale resta a favore della Lazio. Questa vittoria porta la Lazio al 6º posto in classifica con 37 punti, inseguita dall'Atalanta con 2 punti in più e dalla Roma con uno in più. Il Cagliari, subendo la quarta sconfitta consecutiva, rimane al 18º posto con 18 punti, insieme al Verona.

Tris della Lazio al Cagliari: Ritorno alla Vittoria dei Biancocelesti

Nel corso della partita, la Lazio dimostra di essere pericolosa fin dai primi minuti, con tentativi di segnare da parte di Immobile e Luis Alberto, ma è solo al 26' che si sblocca il punteggio con un autogol del Cagliari. Nonostante alcuni tentativi da parte dei padroni di casa, è la Lazio a raddoppiare al 49' con Immobile, seguito da un gol di Felipe Anderson al 65'. Nonostante Gaetano accorci le distanze al 51', il Cagliari non riesce a ribaltare la situazione.

Il gioco vede momenti di pericolo da entrambe le parti, con il Cagliari che cerca di reagire, ma la difesa della Lazio resta solida. In particolare, Provedel si distingue con una serie di parate decisive, confermando la leadership della sua squadra. La partita si conclude con la vittoria della Lazio, che ritrova il sorriso dopo il pareggio con il Napoli e la sconfitta contro l'Atalanta.

