Anziana scomparsa e trovata morta a Viterbo: fermato il figlio

di Redazione Zazoom - sabato 10 febbraio 2024

La tranquilla comunità di Caprarola, nella provincia di Viterbo, è stata scossa da una terribile tragedia: una donna anziana di 90 anni, scomparsa dal 24 gennaio scorso, è stata ritrovata senza vita in un bosco. Ancora più sconvolgente è stato il coinvolgimento del figlio, un uomo di 60 anni senza lavoro, fermato con l'accusa di aver occultato il cadavere della madre.

Dopo giorni di angoscia e incertezza, è stato l'altro figlio della donna, residente in Emilia Romagna, a lanciare l'allarme quando non è riuscito a contattare la madre. Dopo vari tentativi infruttuosi e l'inspiegabile rifiuto del fratello di permettere di parlare con la madre, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, dando il via alle ricerche.

Una Scomparsa Che Svela un Terribile Segreto

Le indagini hanno portato alla luce una serie di circostanze sospette: il figlio sessantenne aveva ritirato la pensione della madre e improvvisamente aveva spento i telefoni cellulari. Grazie all'opera dei carabinieri di Ronciglione, è stato rintracciato e fermato giovedì scorso, quando è stato costretto a rivelare il terribile segreto.

Ora, mentre i militari continuano le indagini e si preparano all'autopsia per chiarire i dettagli della morte della donna, rimangono aperte tutte le ipotesi. La comunità è sconvolta da questa tragica scoperta, che getta luce su una vicenda dolorosa e intricata che colpisce al cuore.

