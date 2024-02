Morbillo in Aumento in Italia: 26% dei pazienti ha problemi

di Redazione Zazoom - venerdì 9 febbraio 2024

Il morbillo sta tornando prepotentemente in Italia, con un aumento significativo dei casi. Nel 2023, il sistema di sorveglianza ha registrato un totale di 43 casi, in netta risalita rispetto all'anno precedente. Questo aumento è stato accompagnato da una serie di complicanze, con il 26% dei pazienti che ha riportato problemi, tra cui diarrea, polmonite, e insufficienza respiratoria.

Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss, sottolinea l'importanza della vaccinazione nel contrastare questa malattia potenzialmente pericolosa, specialmente per i più giovani. Nonostante l'aumento dei casi, l'incidenza nazionale rimane inferiore a un caso su milione di abitanti, anche se alcuni focolai regionali hanno sollevato preoccupazioni.

Morbillo in Aumento: Un Sguardo all'Umanità Dietro i Numeri

Il 2024 ha visto un inizio difficile, con 27 casi segnalati solo nel mese di gennaio, principalmente concentrati in sette regioni. Tuttavia, la lotta contro il morbillo continua, con la maggior parte dei casi derivati da importazioni esterne e una forte raccomandazione per la vaccinazione, specialmente per coloro che non sono ancora immunizzati.

Massimo Ciccozzi, un epidemiologo intervistato dall'Adnkronos Salute, sottolinea l'importanza di non abbassare la guardia contro il morbillo, ricordando che, nonostante la situazione attuale in Italia non sia così critica come in altri paesi, il virus resta estremamente contagioso e potenzialmente pericoloso.

