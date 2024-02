Scaletta terza serata di Sanremo 2024: Inizia Ghali con Casa mia

di Redazione Zazoom - giovedì 8 febbraio 2024

In anteprima per la terza serata del Festival di Sanremo 2024, prevista per questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, ci sarà un tocco di comicità e vivacità grazie alla presenza della talentuosa Teresa Mannino, che affiancherà Amadeus nella conduzione. Sarà una serata di grande spettacolo, umanità e musica coinvolgente.

Quindici dei trenta illustri artisti Big in gara si esibiranno, ciascuno portando il proprio stile unico sul palco. Il voto sarà affidato a una giuria particolarmente variegata: il 50% sarà determinato dalla giuria delle radio, mentre l'altro 50% sarà nelle mani del pubblico che voterà comodamente da casa tramite televoto.

La Scaletta della Terza Serata di Sanremo 2024

Ecco l'attesissima scaletta della terza serata di Sanremo 2024, che promette di incantare il pubblico con una varietà di generi e stili:

- Ghali – "Casa mia"

- La Sad – "Autodistruttivo"

- Mr. Rain – "Due Altalene"

- Diodato – "Ti muovi"

- Rose Villain – "Click Boom!"

- Bnkr44 – "Governo Punk"

- Santi Francesi – "L'amore in bocca"

- Alessandra Amoroso – "Fino a qui"

- Il Tre – "Fragili"

- Angelina Mango– "La noia"

- Fiorella Mannoia – "Mariposa"

- Sangiovanni – "Finiscimi"

- Maninni – "Spettacolare"

- Ricchi e Poveri – "Ma non tutta la vita"

- Negramaro – "Ricominciamo Tutto"

