Previsioni Meteo, maltempo: arriva il Ciclone Pulcinella

di Redazione Zazoom - giovedì 8 febbraio 2024

L'Italia si prepara ad affrontare il maltempo con l'arrivo del Ciclone Pulcinella, un nome che evoca simpatia ma che porta con sé piogge battenti e venti impetuosi. Da nord a sud, il paese sarà coinvolto in una lunga fase di instabilità atmosferica, rendendo il periodo di Carnevale tutto tranne che asciutto e soleggiato.

Il Ciclone Pulcinella, battezzato come la famosa maschera napoletana nota per la sua allegria e furbizia, non sarà affatto gentile. Piogge intense, venti forti e abbondanti nevicate sulle Alpi caratterizzeranno il suo passaggio. Le previsioni meteo indicano accumuli di oltre 100 mm di pioggia al nord, con mare mosso e agitato lungo le coste.

Questo peggioramento si farà sentire già nelle prossime ore, con precipitazioni che inizieranno dalla Campania fino alla Liguria, per poi estendersi gradualmente verso nord-ovest. Venerdì 9 febbraio, il Ciclone Pulcinella porterà venti umidi dal sud, portando piogge sul nord-ovest e in Toscana, con intensificazione nel corso della giornata.

Il Carnevale sotto il diluvio: il Ciclone Pulcinella colpisce l'Italia

L'apice del maltempo è previsto nel weekend, con il Ciclone Pulcinella che si approfondirà sul Mar Ligure, generando venti ancora più forti, soprattutto sulle isole e lungo le coste. Il Carnevale sarà caratterizzato da piogge abbondanti, accumuli nevosi sulle Alpi e un clima generalmente instabile su tutto il territorio nazionale.

Le previsioni indicano giornate grigie al nord, con piogge e neve in montagna, mentre al centro e al sud il tempo sarà variabile, con qualche schiarita nel corso del pomeriggio. Tuttavia, il maltempo sarà l'elemento dominante anche nei giorni successivi, con una graduale attenuazione dei fenomeni solo nel corso della nuova settimana.

Altre Notizie