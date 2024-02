Napoli: uomo armato barricato sul balcone di casa

di Redazione Zazoom - giovedì 8 febbraio 2024

Una scena di tensione si è svolta nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, dove un uomo armato si è barricato sul balcone della propria abitazione. Le autorità, avvisate della situazione, sono intervenute prontamente per gestire la delicata emergenza. Attualmente, la zona circostante è stata messa in sicurezza per garantire la tranquillità e la protezione dei residenti. La situazione resta fluida mentre la polizia cerca di risolvere la situazione senza incidenti.

