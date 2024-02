Chef Carlo Cracco: L'economia si regge anche sulla produzione dei salumi

di Redazione Zazoom - giovedì 8 febbraio 2024

Carlo Cracco celebra l'unicità e l'importanza dei salumi italiani, evidenziando il legame tra produzione agroalimentare, economia locale e sostenibilità ambientale.

Nel corso della cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione di Reporter del Gusto, lo chef Carlo Cracco ha espresso la sua profonda ammirazione per l'artigianalità e la storia dietro ai prodotti agroalimentari italiani, in particolare i salumi. Ogni salume, ha sottolineato, racconta una storia unica, intessuta di tradizione e lavoro artigianale. Cracco ha enfatizzato l'importanza di non generalizzare, ma di apprezzare la diversità e l'unicità di ogni prodotto e regione, sottolineando il ruolo cruciale che la produzione di salumi ha nell'economia locale e nella conservazione del territorio.

Con un menù appositamente curato per l'evento, Cracco ha voluto mettere in risalto la versatilità e la prelibatezza dei salumi italiani, utilizzandoli in piatti raffinati e creativi. Dallo speck al prosciutto, ogni salume è stato esaltato per le sue caratteristiche distintive, creando un'esperienza culinaria che celebra l'identità e la qualità dei prodotti italiani.

