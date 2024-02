Sanremo 2024, Morgan a Mengoni: Il festival non mi interessa

Il rifiuto del cantante di essere coinvolto nel mondo del festival, tra musica e impegno personale.

Il cantante Morgan ha risposto senza mezzi termini alle citazioni di Marco Mengoni durante il festival di Sanremo. "Mengoni mi ha citato sul palco di Sanremo in una gag? Ma da quando Mengoni è un comico? Non l'ho visto, non guardo Sanremo, non mi interessa", ha dichiarato Morgan all'Adnkronos.

La citazione di Mengoni è avvenuta durante una scenetta che ha tirato in ballo il caso di Morgan e Bugo, avvenuto quattro anni fa. Tuttavia, per Morgan, il festival di Sanremo non rappresenta affatto un interesse: "Non lo guardo, non mi interessa, non mi piace", ha affermato categoricamente. Per lui, la musica è una questione seria e profonda, non da trattare con leggerezza.

Morgan ha spiegato che al momento è concentrato su un progetto musicale molto personale: "Sto musicando un testo tra delle cose scritte da dei carcerati. Ho scelto il testo di un padre a cui è morta la figlia mentre era in carcere. Fare questa cosa è imparagonabile rispetto a guardare il festival", ha concluso.

