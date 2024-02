Il presidente De Laurentiis: Il mio errore è stato non trattenere Spalletti

mercoledì 7 febbraio 2024

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si apre in una conferenza stampa a Castelvolturno, rivelando i suoi pensieri sull'addio di Luciano Spalletti la scorsa estate. Con sincerità, De Laurentiis ammette di aver commesso un errore nel non trattenere l'allenatore.

"Nel mio errore, vedo il mancato confronto diretto con Spalletti," ammette De Laurentiis. "Dovevo essere più deciso. Dopo aver vinto lo scudetto e dichiarato il suo amore per questa città, Spalletti ha deciso di andarsene con una semplicità che ha deluso, dimostrando di non credere nella squadra."

De Laurentiis: Riflessioni su Spalletti e il Napoli

De Laurentiis continua, spiegando il suo punto di vista: "Ho accettato la sua decisione per gratitudine, per aver riportato lo scudetto dopo 33 anni. Ma ora vedo che avrei dovuto tenere duro." Il presidente del Napoli ricorda un momento in cui sembrava che Spalletti volesse rimanere, ma successivi risultati deludenti e la decisione dell'allenatore di prendersi un anno sabbatico hanno cambiato le carte in tavola.

"Non mi sono arreso facilmente," continua De Laurentiis. "Volevo trovare un modo per trattenere Spalletti, anche in modo amichevole." Anche se le cose sono andate diversamente, De Laurentiis riconosce che Spalletti ha avuto il diritto di lasciare da vincitore.

